Учасниця "Голосу" помірялася ногами з Потапом і Поляковою: "Обираю, де довші"

Аліна Лаврова виступила на сцені разом зі чоловіком.
На каналі 1+1 розпочався четвертий випуск головного вокального шоу – "Голос країни-12".
На сцену шоу вийшла 30-річна жителька міста Суми – Аліна Лаврова. Перспективна співачка нарешті наважилася продемонструвати країні свій голос.
"Я буду співати всією душею, всім своїм голос. Вірю в те, що тренери повернуться", - поділилася своїми думками перспективна співачка.
Так, Аліна виконала пісню Minelli – Rampampam, тоді як її чоловік Юрій грав на гітарі. І подружжю таки вдалося розвернути три крісла. Одразу ж після того, як виконавиця закінчила співати, натиснув червону кнопку Потап, слід за ним Оля Полякова, а потім – Надя Дорофєєва.
Аліна почала міркувати, з яким тренером їй продовжити участь у шоу. Вона навіть вирішила задля цього помірятися ногами: у кого довші, до того в команду й піти.
"У мене такий критерій, що я обираю, там де довші ноги", - поділилася Аліна.
Загалом, перспективна співачка обрала Потапа. До речі, він запропонував виконавиці продовжити участь у шоу разом з чоловіком.
"Я вам обіцяю, що цей дует вас дуже сильно здивує", - заявив Потап.
Читайте також: