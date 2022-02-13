Учасниця "Голосу" помірялася ногами з Потапом і Поляковою: "Обираю, де довші"

Учасниця "Голосу" помірялася ногами з Потапом і Поляковою: "Обираю, де довші"

Аліна Лаврова виступила на сцені разом зі чоловіком.

На каналі 1+1 розпочався четвертий випуск головного вокального шоу – "Голос країни-12".

На сцену шоу вийшла 30-річна жителька міста Суми – Аліна Лаврова. Перспективна співачка нарешті наважилася продемонструвати країні свій голос.

"Я буду співати всією душею, всім своїм голос. Вірю в те, що тренери повернуться", - поділилася своїми думками перспективна співачка.

Так, Аліна виконала пісню Minelli – Rampampam, тоді як її чоловік Юрій грав на гітарі. І подружжю таки вдалося розвернути три крісла. Одразу ж після того, як виконавиця закінчила співати, натиснув червону кнопку Потап, слід за ним Оля Полякова, а потім – Надя Дорофєєва.

Аліна Лаврова з чоловіком / пресслужба каналу "1+1"

Аліна почала міркувати, з яким тренером їй продовжити участь у шоу. Вона навіть вирішила задля цього помірятися ногами: у кого довші, до того в команду й піти.

"У мене такий критерій, що я обираю, там де довші ноги", - поділилася Аліна.

Загалом, перспективна співачка обрала Потапа. До речі, він запропонував виконавиці продовжити участь у шоу разом з чоловіком.

"Я вам обіцяю, що цей дует вас дуже сильно здивує", - заявив Потап.

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