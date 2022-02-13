Участница "Голосу" померилась ногами с Потапом и Поляковой: "Выбираю, где длиннее"

Участница "Голосу" померилась ногами с Потапом и Поляковой: "Выбираю, где длиннее"

Алина Лаврова выступила на сцене вместе с мужем.

На канале 1+1 начался четвертый выпуск главного вокального шоу – " Голос страны-12 ".

На сцену шоу вышла 30-летняя жительница города Сумы – Алина Лаврова. Перспективная певица наконец-то решилась продемонстрировать стране свой голос.

"Я буду петь всей душой, всем своим голосом. Верю в то, что тренеры повернутся", — поделилась своими мыслями перспективная певица.

Алина исполнила песню Minelli – Rampampam, тогда как ее муж Юрий играл на гитаре. И супругам удалось развернуть три кресла. Сразу после того, как исполнительница закончила петь, нажал красную кнопку Потап, следом за ним Оля Полякова, а потом – Надя Дорофеева.

Алина Лаврова с мужем / пресс-служба канала "1+1"

Алина принялась размышлять, с каким тренером ей продолжить участие в шоу. Она даже решила ради этого помериться ногами: у кого длиннее, к тому в команду и пойти.

"У меня такой критерий, что я выбираю, там, где длиннее ноги", — поделилась Алина.

В общем, перспективная певица выбрала Потапа. Кстати, он предложил исполнительнице продолжить участие в шоу вместе с мужем.

"Я вам обещаю, что этот дуэт вас очень сильно удивит", — заявил Потап.

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