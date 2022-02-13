19-річний житель Херсонщини переспівав хіт Måneskin

Гліб Пархоменко приголомшив своїм виступом.
Спробувати підкорити тренерів своїм виступом прийшов й житель Херсонщини, Гліб Пархоменко.
19-річний юнак хоч і навчається на реабілітолога, та все ж мріє стати рокером. А любов до рок-пісень у Гліба з’явилася ще в дитинстві. Шкільний ді-джей часто вмикав школярам попмузику, але й іноді хіти AC/DC. Гліб настільки захопився їхньою музикою, що одразу ж побіг до батьків та попросив купити йому гітару.
"Музика – це моя пристрасть, моя любов, моє життя. Як я можу відмовитися від неї, якщо у мене всі думки лише про неї", - поділився Гліб
На сцені "Голосу країни-12" рокер виконав хіт гурту Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE та просто приголомшив своїм виступом.
Одночасно червоні кнопки натиснули Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук. Пізніше до них приєдналася й Оля Полякова.
За Гліба розпочалася справжня боротьба між тренерами.
"Мені дуже цікаво з цим було б попрацювати. Я дуже вас запрошую до мене. Я б була рада вас бачити у своїй команді", - прокоментувала Оля Полякова.
Втім, юнак обрав команду Наді Дорофєєвої.
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