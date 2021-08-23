60-летний Александр Цекало в третий раз станет отцом

Не стала скрывать беременность жена шоумена.

60-летний российский продюсер Александр Цекало и его жена 30-летняя Дарья Эрвин станут родителями.

О пополнении в семье сообщила Эрвин. Так, она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram видео, на котором заметно округлившийся живот звезды.

Жена Александра Цекало / instagram.com/darina.ervin

Отметим, что первой женой продюсера была Елена Шиферман, второй — певица Лолита Милявская, третьей — сестра Веры Брежневой, Виктория Галушка. С ней Цекало был женат 10 лет.

Дарья Эрвин стала четвертой женой продюсера. Пара познакомилась в 2018 году, а через год расписалась в Беверли-Хиллз. Шоумен и его избранница живут в США.

Напомним, не так давно Александр рассказывал о карантинных буднях с Дарьей, моложе его на 31 год. Шоумен рассказал, что они с женой готовят пищу вместе, смотрят сериалы и занимаются сексом.

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