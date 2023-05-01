Дизайнер Катя Сильченко восхитила романтическими кадрами с женихом

Украинская дизайнер Катя Сильченко поделилась новыми фотографиями со своим любимым, ивент-мейкером Сергеем "Картиной" Неклевой.

На днях день рождения отпраздновала подруга знаменитости, так что они с женихом были среди гостей. По дороге на вечеринку Катя и Сергей успели сделать небольшую романтическую фотосессию. Кадрамы с любимым Сильченко поделилась в Instagram.

Катя Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

На фото влюбленные нежно держались за руки, обнимались и не скрывали своих чувств.

Катя Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

В посте Катя призналась, что влюблена не только в своего жениха, но и в Киев. Дизайнер написала, что очень счастлива быть дома.

"Не понимаю, как раньше, в начале мая, мы куда-то все срывались и ехали. Это глупо... Иду по улицам Киева и глазами поедаю этот свежий зеленый на деревьях, и воздух, такой свежий и приветственный (питательный), что его можно пить. Снова и снова влюбляюсь в родной город. Вы тоже так чувствуете? Идеальное время для встреч, объятий, разговоров по душам", — написала Катя.

Катя Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Напомним, что о своем романе с Сергеем Наклевой дизайнер рассказала 14 февраля прошлого года. А уже в ноябре Катя сообщила, что они с любимым женятся.

Читайте также: