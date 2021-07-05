Камалия похвасталась талантом семилетней дочери

Арабелла умело играет на пианино.

Украинская певица Камалия, которая недавно вакцинировалась от COVID-19, очень гордится своими детьми.

Так, на странице в Instagram звездная мама похвасталась музыкальными талантами одной из своих дочерей, семилетней Арабеллы. Артистка запостила видео, на котором девочка сосредоточено играет на цифровом пианино легендарную композицию Фрэнка Синатры "Strangers in the night".

"Арабелла — учимся играть Фрэнка Синатру "Strangers in the night", — сообщила Камалия.

Поклонники исполнительницы отметили, что у нее очень талантливые дети и выразили восхищение умением девочки.

Умничка какая, супер! Видно, что очень старается. На клавиши смотрит и не отводит взгляд, но еще боится, поскольку напряжена

Умничка! Мурашки по коже

Молодец, что старается. Все получится!

Напомним, в мае Камалия отпраздновала день рождения. Артистка рассказала, как ее поздравили муж и дочери.

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