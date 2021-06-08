Камалия вакцинировалась от COVID-19 и поделилась, как чувствует себя

Артистка призналась, что чувствует легкое головокружение.

Украинская певица Камалия, которая в марте прошлого года всей семьей перенесла коронавирус, сделала первую прививку от COVID-19.

Укол артистке сделали препаратом Pfizer в одной из киевских клиник. Об этом артистка рассказала, выйдя в прямой эфир на своих страницах в соцсетях.

"Чувствую легкое головокружение и хочется пить. Врачи попросили подождать хотя бы полчаса — и понаблюдать за самочувствием сразу. Находиться в больнице это время мне было бы некомфортно, поэтому посидела в машине рядом. Поняла, что все хорошо — и еду дальше!".

Прививка певице была необходима: в ближайшее время она собирается в Германию на эксклюзивную презентацию англоязычной версии своего свежего хита "Танцую". Камалия представит как трек, так и клип.

Своим фолловерам исполнительница пообещала показать весь процесс вакцинации в сторис, поскольку в режиме live это было бы довольно долго. Также Камалия будет делиться своими ощущениями в последующие дни.

Отметим, что муж артистки Мохаммад Захур первым в их семье решился на прививку и сделал ее втайне от жены. По словам Камалии, ее мама вообще не разделяет тему вакцинации и отказывается от процедуры.

Напомним, что ранее Камалия рассказала о последствиях коронавируса. Семья довольно сложно болела и после выздоровления летала в Германию на обследование.

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