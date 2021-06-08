Камалія вакцинувалася від COVID-19 і поділилася, як почувається

Артистка зізналася, що відчуває легке запаморочення.

Українська співачка Камалія, яка у березні минулого року всією родиною перенесла коронавірус, зробила перше щеплення від COVID-19.

Укол артистці зробили препаратом Pfizer в одній із київських клінік. Про це артистка розповіла, вийшовши в прямий ефір на своїх сторінках у соцмережах.

"Відчуваю легке запаморочення і хочеться пити. Лікарі попросили почекати хоча б півгодини – і поспостерігати за самопочуттям одразу. Перебувати в лікарні цей час мені було б некомфортно, тому посиділа в машині поруч. Зрозуміла, що все добре — і їду далі!".

Щеплення співачці було необхідне: найближчим часом вона збирається до Німеччини на ексклюзивну презентацію англомовної версії свого свіжого хіта "Танцую". Камалія представить як трек, так і кліп.

Своїм фоловерам виконавиця пообіцяла показати весь процес вакцинації в сторіс, оскільки в режимі live це було б досить довго. Також Камалія буде ділитися своїми відчуттями в наступні дні.

Зазначимо, що чоловік артистки Мохаммад Захур першим в їхній родині зважився на щеплення і зробив її потай від дружини. За словами Камалії, її мама взагалі не поділяє тему вакцинації і відмовляється від процедури.

Нагадаємо, що раніше Камалія розповіла про наслідки коронавірусу. Родина доволі складно хворіла та після одужання літала до Німеччини на обстеження.

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