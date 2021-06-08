Не зупинився, де просили: під Рівним побили водія маршрутки

Чоловік потрапив до лікарні з переломом основи черепа.

У Рівненському районі 26-річний чоловік вдарив 56-річного рівнянина - водія маршрутного таксі, через те, що той не зупинився там, де просила його матір. Від удару чоловік впав на землю і отримав важку травму голови.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Рівненської області.

Подія сталася біля магазину у селі Вересневе. 26-річний житель села Велика Омеляна, біля магазину в завдав удар 56-річному рівнянину, водію маршрутного таксі № 47. Конфлікт стався через те, що вранці того дня матір зловмисника поверталася додому, а щоб скоротити відстань — попросила водія зупинитися в невстановленому місці. Він не погодився, тож вже вдома вона поскаржилася на водія синові.

Увечері, коли 26-річний чоловік перебував на кінцевій зупинці біля місцевого магазину села Вересневе, він випадково зустрів водія та запитав, чому він відмовив його матері. Водій розлютився і облаяв молодого чоловіка, той вдарив його кулаком в обличчя. Чоловік впав на асфальт та втратив свідомість.

Медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

За фактом необережного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Львові водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у дерево. У ДТП постраждало 5 пасажирів автобуса.

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