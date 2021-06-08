Не остановился, где просили: под Ровно избили водителя маршрутки

Мужчина попал в больницу с переломом основания черепа.

В Ровенском районе 26-летний мужчина ударил 56-летнего жителя Ровно — водителя маршрутного такси, потому, что тот не остановился там, где просила его мать. От удара мужчина упал на землю и получил тяжелую травму головы.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Происшествие произошло возле магазина в селе Вересневе. 26-летний житель села Большая Емельяна, у магазина в нанес удар 56-летнему жителю, водителю маршрутного такси № 47. Конфликт произошел из-за того, что утром того дня мать злоумышленника возвращалась домой, а чтобы сократить расстояние — попросила водителя остановиться в неустановленном месте. Он не согласился, поэтому уже дома она пожаловалась на водителя сыну.

Вечером, когда 26-летний мужчина находился на конечной остановке у местного магазина села Вересневе, он случайно встретил водителя и спросил, почему он отказал его матери. Водитель разозлился и обматерил молодого человека, тот ударил его кулаком в лицо. Мужчина упал на асфальт и потерял сознание.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

По факту неосторожного тяжкого телесного повреждения продолжается досудебное расследование.

Напомним, что во Львове водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса.

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