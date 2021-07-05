Камалія похизувалася талантом семирічної доньки

Арабелла вправно грає на піаніно.

Українська співачка Камалія, яка нещодавно вакцинувалася від COVID-19, дуже пишається своїми дітьми.

Так, на сторінці в Instagram зіркова мама похизувалася музичними талантами однієї зі своїх доньок, семирічної Арабелли. Артистка запостила відео, на якому дівчинка зосереджено грає на цифровому піаніно легендарну композицію Френка Сінатри "Strangers in the night".

"Арабелла – вчимося грати Френка Сінатру "Strangers in the night", - повідомила Камалія.

Шанувальники виконавиці зазначили, що у неї дуже талановиті діти і виказали захоплення талантом дівчинки.

Розумничка яка, супер! Видно, що дуже старається. На клавіші дивиться і не відводить погляд, але ще боїться, оскільки напружена

Розумничка! Мурахи шкірою

Молодець, що старається. Все вийде!

Нагадаємо, у травні Камалія відсвяткувала день народження. Артистка розповіла, як її привітали чоловік та доньки.

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