У Житомирській області підліток під час розваг підстрелив хлопчика

У Житомирській області підліток під час розваг підстрелив хлопчика

Дитину доправили до лікарні і прооперували.

У Житомирській області 11-річний хлопчик отримав кульове поранення з пневматичної рушниці. У нього вистрілив старший на 2 роки товариш, у якого він гостював.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Житомирської області.

Учора, 4 липня, до Пулинської лікарні з пораненням потрапив 11-річний хлопчик, який гостював у селі Бастова Рудня. Як з’ясувалось, у нього з пневматичної рушниці під час розваг поцілив 13-річний товариш. У потерпілого хлопчика діагностували поранення грудної клітки та у подальшому прооперували в обласній дитячій лікарні.

Правоохоронці встановили, що 11-річний хлопчик, житель Житомира, перебував у гостях разом з іншим родичем, 13-річним жителем Оліївської громади.

"Підлітки розважалися в домогосподарстві та в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з хлопців. Під час розваг старший з них поцілив у молодшого товариша", - розповіли у поліції.

За фактом поранення дитини у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, що у Херсонській області 9-річний хлопець вистрілив у свою бабусю. У літній кухні за холодильником він знайшов дідову пневматичну гвинтівку і випадково вистрілив, влучивши у шию 60-річній бабусі.

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