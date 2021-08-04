Ксения Мишина сообщила о проблемах со здоровьем

Врачи сказали артистке, что это у нее психосоматика.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая в середине июля разорвала отношения со сценаристом Александром Эллертом, сообщила о проблемах со здоровьем.

По словам артистки, у нее очень сильно разболелась спина. Сейчас Мишина задействована в качестве судьи в одном из талант-шоу, однако ей было настолько плохо, что перед съемками пришлось поехать к врачам. На время Ксению "починили", но помогло не на долго.

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По словам звезды, врачи поставили ей диагноз "спазм мышц".

"У меня так болит спина, это какой-то ужас и вчера все врачи, которые были у меня на площадке, сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и надо отдыхать. У меня просто спазм мышц", — сказала Мишина.

Также знаменитость попросила поклонников поделиться контактами хорошего массажиста/реабилитолога.

Напомним, что месяц назад, после расставания с Александром Эллертом Мишина поехала на "познание себя" с подружками. Артистка показала, как снимала стресс в компании близких.

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