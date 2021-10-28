Легендарная группа ABBA завершает карьеру

Музыканты уходят на пенсию.

Легендарная шведская группа ABBA завершает карьеру и уходит на пенсию.

Так, первый за 40 лет альбом коллектива Voyage, который выйдет в свет 5 ноября, станет последним в истории группы. Об этом пишет The Guardian.

По словам 74-летнего композитора АВВА Бенни Андерсона завершение карьеры рано или поздно должно было случиться. Он добавил, что когда группа распалась впервые, а это произошло в 1982 году, он не говорил, что это конец. Впрочем, сейчас Бенни говорит обратное.

"Я никогда не говорил себе, что ABBA никогда не повторится. Но я могу сказать вам сейчас: Это все", – прокомментировал Андерссон.

ABBA / Associated Press

Недавнее воссоединение стало разовым для написания пластинки и записи шоу в виде цифровых клонов. Тур с голограммами музыкантов анонсирован на май 2022 года, а первый концерт состоится в Лондоне.

Отметим, группа ABBA стала известной после победы на конкурсе "Евровидение" в 1974 году с хитом Waterloo. Шведский квартет существовал в 1972–1982 годах. Песни музыкантов были очень популярны — ABBA продал четыреста миллионов альбомов во всем мире.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку