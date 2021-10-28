Легендарний гурт ABBA завершує кар'єру

Музиканти йдуть на пенсію.

Легендарний шведський гурт ABBA завершує кар'єру та йде на пенсію.

Так, перший за 40 років альбом колективу Voyage, який побачить світ 5 листопада, стане останнім в історії гурту. Про це пише The Guardian.

За словами 74-річного композитора АВВА Бенні Андерсона завершення кар'єри рано чи пізно мало статися. Він додав, що коли гурт розпався вперше, а це сталося 1982 року, він не говорив, що це кінець. Втім, зараз Бенні каже протилежне.

"Я ніколи не казав собі, що ABBA ніколи не повториться. Але я можу сказати вам зараз: Це все", – прокоментував Андерссон.

ABBA / Associated Press

Тож нещодавнє возз'єднання стало разовим задля написання платівки та запису шоу у вигляді цифрових клонів. Тур із голограмами музикантів анонсований на травень 2022 року, а перший концерт відбудеться в Лондоні.

Зауважимо, гурт ABBA став відомим після перемоги на конкурсі "Євробачення" 1974 року з хітом Waterloo. Шведський квартет існував у 1972-1982 роках. Пісні музикантів були надзвичайно популярними - ABBA продав чотириста мільйонів альбомів в усьому світі.

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