Легендарний гурт ABBA завершує кар'єру

Музиканти йдуть на пенсію.
Легендарний шведський гурт ABBA завершує кар'єру та йде на пенсію.
Так, перший за 40 років альбом колективу Voyage, який побачить світ 5 листопада, стане останнім в історії гурту. Про це пише The Guardian.
За словами 74-річного композитора АВВА Бенні Андерсона завершення кар'єри рано чи пізно мало статися. Він додав, що коли гурт розпався вперше, а це сталося 1982 року, він не говорив, що це кінець. Втім, зараз Бенні каже протилежне.
"Я ніколи не казав собі, що ABBA ніколи не повториться. Але я можу сказати вам зараз: Це все", – прокоментував Андерссон.
Тож нещодавнє возз'єднання стало разовим задля написання платівки та запису шоу у вигляді цифрових клонів. Тур із голограмами музикантів анонсований на травень 2022 року, а перший концерт відбудеться в Лондоні.
Зауважимо, гурт ABBA став відомим після перемоги на конкурсі "Євробачення" 1974 року з хітом Waterloo. Шведський квартет існував у 1972-1982 роках. Пісні музикантів були надзвичайно популярними - ABBA продав чотириста мільйонів альбомів в усьому світі.
Читайте також: