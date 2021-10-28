ДТП з Infiniti у Харкові: що відомо про стан постраждалих

Зараз всі троє постраждалих перебувають у лікарні.
У Харкові троє постраждалих в ДТП на проспекті Гагаріна перебувають у лікарні. 16-річну дівчину, транспортують на лікування у травматологічне відділення дитячої обласної лікарні.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова заступниці міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан.
"16-річну постраждалу у смертельній ДТП переведуть із міської лікарні швидкої допомоги, куди 26 жовтня її було доставлено з місця ДТП, до травматологічного відділення дитячої обласної лікарні", - зазначила Горбунова-Рубан.
За її словами, стан дівчини стабільний, але їй необхідний постійний нагляд дитячого лікаря-травматолога.
"Що стосується стану двох 19-річних постраждалих у ДТП, також доправлених з місця події до лікарні швидкої допомоги, то він стабільний, лікування триває", - повідомила віце-мер.
Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що до міської ради з приводу надання матеріальної допомоги травмованим у ДТП ніхто не звертався.
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