Убивця двох сестер підписав кров’ю “угоду з демоном” заради виграшу в лотерею

Прихильник сатани обіцяв принести в жертву 6 жінок упродовж 6 місяців.

У Великій Британії суд призначив довічне ув’язнення з правом на помилування через 35 років 19-річному Даньялу Хусейну, якого звинуватили у ритуальному вбивстві двох сестер, віком 27 та 46 років, у північному Лондоні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

У червні 2020 року Хусейн завдав загалом 36 ударів 12-дюймовим ножем двом жінкам, коли одна з них святкувала свій день народження на вечірці. Тіла своїх жертв він сховав у лісі, де їх згодом знайшов випадковий перехожий.

Під час слідства стали відомі моторошні подробиці цього вбивства. Як встановили поліцейські, Хусейн намагався виконати підписаний власною кров’ю “контракт” з демоном, якого він назвав Люцифуґом Рофокале. У цій диявольській угоді він пообіцяв убити шість жінок за шість місяців в обмін на виграш у лотерею Mega Millions Super Jackpot на суму 321 мільйон фунтів стерлінгів.

Після його арешту поліція виявила, що Хусейн активно спілкувався на тему демонології, приворотного зілля, а також цікавився ультраправими поглядами та скандинавською міфологією. У поліції вважають, що якби його не спіймали, він би вбив знову.

Мати убитих Міна Смоллман була жінкою-архидияконом Англіканської церкви. Вона пообіцяла після вироку суду, що не дозволить, щоб убивця будь-коли вийшов на свободу.

Нагадаємо, раніше британцю Вейну Казінсу, який працював у поліції і був одруженим на українці, винесли вирок за звинуваченням у жорстокому вбивстві. Коп-убивця проведе у в’язниці все життя і не матиме права на помилування.

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