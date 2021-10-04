Лидия Таран в лосинах ошарашила гибкостью

Ведущая показала, как занималась йогой.
Украинская телеведущая Лидия Таран обожает заниматься йогой.
В фотоблоге звезда канала "1+1" показала, как тренируется и ошарашила своей гибкостью. На снимках ведущая ТСН появилась в черной футболке и серых лосинах. Таран продемонстрировала несколько асан.
Знаменитость довольно иронично подписала кадры: "Какой выглядит иллюстрация фразы "Поставить в неудобное положение".
"А это должна была быть картинка к "стройная, как березка", но что-то пошло не так", — прокомментировала Лидия.
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