Лідія Таран у лосинах ошелешила гнучкістю

Ведуча показала, як займалася йогою.
Українська телеведуча Лідія Таран обожнює займатися йогою.
У фотоблогу зірка каналу "1+1" показала, як тренується та ошелешила своєю гнучкістю. На знімках ведуча ТСН постала у чорній футболці та сірих лосинах. Таран продемонструвала декілька асан.
Знаменитість доволі іронічно підписала кадри: "Який вигляд має ілюстрація фрази "Поставити у незручне становище".
"А це мала бути картинка до "струнка, як берізка", але щось пішло не так", – прокоментувала Лідія.
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