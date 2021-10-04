Лідія Таран у лосинах ошелешила гнучкістю

Ведуча показала, як займалася йогою.

Українська телеведуча Лідія Таран обожнює займатися йогою.

У фотоблогу зірка каналу "1+1" показала, як тренується та ошелешила своєю гнучкістю. На знімках ведуча ТСН постала у чорній футболці та сірих лосинах. Таран продемонструвала декілька асан.

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Знаменитість доволі іронічно підписала кадри: "Який вигляд має ілюстрація фрази "Поставити у незручне становище".

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

"А це мала бути картинка до "струнка, як берізка", але щось пішло не так", – прокоментувала Лідія.

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