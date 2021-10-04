В Україні вперше покарали лікаря за підробку COVID-сертифікатів: як саме

В Україні вперше покарали лікаря за підробку COVID-сертифікатів: як саме

Медика оштрафували на 34 тис. грн та позбавили права діяльності за фахом на один рік.

В Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів.

Про це розповів очільник Національної поліції Ігор Клименко на нараді у президента Володимира Зеленського.

За словами Клименка, уже є перше судове рішення щодо лікаря з Павлограда Дніпропетровської області, який підроблював COVID-сертифікати. Його оштрафували на 34 тис. грн та позбавили права діяльності за фахом на один рік.

Загалом за минулий тиждень було проведено 13 обшуків, розпочато 12 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію.

Нагадамо, що у Чернігівській області виробляли фальшиві "ковідні" документи. COVID-сертифікат коштував 1,5 тис. грн.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що підробку COVID-сертифікатів виведуть в окрему статтю ККУ.

Новини України: кіберполіція викрила ділків, які підробляли COVID-сертифікати

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