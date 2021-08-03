Певицу МакSим отключили от ЭКМО — СМИ

Артистка уже дышит через кислородную маску.

Состояние российской певицы МакSим, у которой недавно прокомментировали ее выход из медикаментозного сна, постепенно нормализуется.

Как передает Telegram-канал Mash, сейчас исполнительницу отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сейчас она дышит через кислородную маску. По словам врачей, динамика положительная. А правое легкое, которое пострадало больше всех, также восстанавливается. Из него откачивают все меньше жидкости.

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Звезда все еще находится в реанимации, она в сознании. Когда у артистки есть настроение, она смотрит телевизор. Кроме того, чтобы МакSим не скучала, по отделению врачи катают ее в кресле.

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

Недавно в СМИ появилась информация, что у исполнительницы начался сепсис. Впрочем, по словам менеджера знаменитости Маргариты Соколовой, все не столь критично, как об этом пишут.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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