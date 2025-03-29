Певица СолоХа беременна в третий раз – фото

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, беременна.

О предстоящем пополнении в семье артистка заявила на своем сольном концерте в Киеве. Перед шоу СолоХа прямо со сцены сообщила, что ждет третьего ребенка. По словам звезды, об этом она узнала во время подготовки к большому шоу в столице. Так что даже думала над тем, чтобы отменить концерт. Но, в итоге, осталась преданной фанатам и покорила их зажигательными хитами и танцами в оригинальных костюмах, через которые виднелся округлый животик.

СолоХа на концерте в Киеве / © instagram.com/soloha_official

"Когда я готовила это шоу, узнала одну очень важную новость и не знала, что с этим делать. Думала, может, переносить или отменить концерт… Я узнала, что я беременна и жду третьего ребенка. Но беременность не болезнь, а счастье!" – поделилась откровением СолоХа со сцены.

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Отметим, СолоХа состоит в браке с мужчиной по имени Максим, которого тщательно скрывает от публики. Такую позицию исполнительница объясняет тем, что избранник против публичности. Однако известно, что у супругов есть дочь Евлая. А от первого брака певица воспитывает еще одну дочь Ариану.

Напомним, недавно 38-летняя актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз. Отец ребенка уже показал первые фото с ребенком и рассекретил пол.