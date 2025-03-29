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Співачка СолоХа вагітна втретє – фото
Артистка повідомила про майбутнє поповнення у родині просто на концерті.
Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, вагітна.
Про майбутнє поповнення у родині артистка заявила на своєму сольному концерті у Києві. Перед шоу СолоХа просто зі сцени повідомила, що чекає на третю дитину. За словами зірки, про це вона дізналася під час підготовки до великого шоу у столиці. Тож навіть думала над тим, щоб скасувати концерт. Та врешті, залишилася відданою фанатам і підкорила їх запальними хітами й танцями в оригінальних костюмах, через які виднівся округлий животик.
"Коли я готувала це шоу, дізналася одну дуже важливу новину й не знала, що з цим робити. Думала, може, переносити чи скасувати концерт… Я дізналася, що я вагітна й чекаю на третю дитину. Але вагітність не хвороба, а щастя!" – поділилася одкровенням СолоХа зі сцени.
Зазначимо, СолоХа заміжня за чоловіком на ім’я Максим, якого ретельно приховує від публіки. Таку позицію виконавиця пояснює тим, що обранець проти публічності. Проте відомо, що у подружжя є донька Євлая. А від першого шлюбу співачка виховує ще одну доньку Аріану.
Нагадаємо, нещодавно 38-річна акторка Меган Фокс нещодавно стала мамою вчетверте. Батько дитини вже показав перші фото з дитиною та розсекретив стать.