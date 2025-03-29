Співачка СолоХа вагітна втретє – фото

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Реклама

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, вагітна.

Про майбутнє поповнення у родині артистка заявила на своєму сольному концерті у Києві. Перед шоу СолоХа просто зі сцени повідомила, що чекає на третю дитину. За словами зірки, про це вона дізналася під час підготовки до великого шоу у столиці. Тож навіть думала над тим, щоб скасувати концерт. Та врешті, залишилася відданою фанатам і підкорила їх запальними хітами й танцями в оригінальних костюмах, через які виднівся округлий животик.

СолоХа на концерті у Києві / © instagram.com/soloha_official

"Коли я готувала це шоу, дізналася одну дуже важливу новину й не знала, що з цим робити. Думала, може, переносити чи скасувати концерт… Я дізналася, що я вагітна й чекаю на третю дитину. Але вагітність не хвороба, а щастя!" – поділилася одкровенням СолоХа зі сцени.

Реклама

Зазначимо, СолоХа заміжня за чоловіком на ім’я Максим, якого ретельно приховує від публіки. Таку позицію виконавиця пояснює тим, що обранець проти публічності. Проте відомо, що у подружжя є донька Євлая. А від першого шлюбу співачка виховує ще одну доньку Аріану.

Нагадаємо, нещодавно 38-річна акторка Меган Фокс нещодавно стала мамою вчетверте. Батько дитини вже показав перші фото з дитиною та розсекретив стать.