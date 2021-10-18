"Танцы со звездами": сразу две пары покинули проект

"Танцы со звездами": сразу две пары покинули проект

Стало известно, кто набрал наименьшую сумму баллов от судей и зрительского голосования.

Только что на канале "1+1" состоялся седьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

На этой неделе сразу две пары покинуть проект. Так, в выпуске, который был посвящен украинским звездам, не удалось доказать зрителям, что они стоят победы — паре Джамале и Антону Нестерко.

Джамала и Антон Нестерко / instagram.com/tanci1plus1

Вместе с ними в зону риска попали Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэла Преап.

Парам пришлось продемонстрировать танец за жизнь, который стал для них сюрпризом. Они одновременно должны были выполнить ча-ча-ча.

В результате решения судей после танца за жизнь в шоу покинула пара Станислава Горуны и Даниэлы Преап.

Станислав Горуна и Даниэла Преап / instagram.com/tanci1plus1

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