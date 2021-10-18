"Танці з зірками": одразу дві пари покинули проєкт

"Танці з зірками": одразу дві пари покинули проєкт

Стало відомо, хто набрав найменшу суму балів від суддів та глядацького голосування.

Щойно на каналі "1+1" відбувся сьомий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цього тижня одразу дві пари покинули проєкт. Так, у випуску, який був присвячений українським зіркам, не вдалося довести глядачам, що вони варті перемоги – парі Джамалі та Антону Нестерку.

Джамала та Антон Нестерко / instagram.com/tanci1plus1

Разом із ними до зони ризику потрапили Дмитро Каднай і Аліна Лі та Станіслав Горуна та Даніела Преап.

Парам довелося продемонструвати танець за життя, який став для них сюрпризом. Так, вони одночасно повинні були виконати ча-ча-ча.

В результаті рішення суддів після танцю за життя у шоу покинула пара Станіслава Горуни та Даніели Преап.

Станіслав Горуна та Даніела Преап / instagram.com/tanci1plus1

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