Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайком вышла замуж

Это ее первый брак.
Звезда сериала "Девчонки", писательница и режиссер Лина Данэм на днях вышла за замуж за британского музыканта Луиса Фелбера.
35-летняя актриса и 32-летний артист сыграли свадьбу 25 сентября в одном из лондонских клубов. Влюбленные решили не устраивать шумную вечеринку, а пригласили только самых близких друзей. Кстати, среди гостей была и Тейлор Свифт — подруга невесты, пишет Vogue
Молодожены обменялись клятвами, которые сами же и написали. Влюбленные трижды выполняли свадебный танец, пили вино из одной чаши. В конце свадебной церемонии парочка по традиции разбила бокал.
Как для Лины, так и для Луиса — это первый брак.
Отметим, Лина Данэм американская актриса и режиссер. Наибольшую известность звезде принес сериал "Девчонки", сценарий которого звезда написала в 2011 году. Позже она сыграла в нем главную роль.
Напомним, недавно alyona alyona рассекретила, о какой свадьбе мечтает со своим бойфрендом. Артистка не хочет устраивать застолье.