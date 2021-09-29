Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайком вышла замуж

Это ее первый брак.

Звезда сериала "Девчонки", писательница и режиссер Лина Данэм на днях вышла за замуж за британского музыканта Луиса Фелбера.

35-летняя актриса и 32-летний артист сыграли свадьбу 25 сентября в одном из лондонских клубов. Влюбленные решили не устраивать шумную вечеринку, а пригласили только самых близких друзей. Кстати, среди гостей была и Тейлор Свифт — подруга невесты, пишет Vogue

Молодожены обменялись клятвами, которые сами же и написали. Влюбленные трижды выполняли свадебный танец, пили вино из одной чаши. В конце свадебной церемонии парочка по традиции разбила бокал.

Свадьба Лины Данэм / instagram.com/lenadunham

Как для Лины, так и для Луиса — это первый брак.

Отметим, Лина Данэм американская актриса и режиссер. Наибольшую известность звезде принес сериал "Девчонки", сценарий которого звезда написала в 2011 году. Позже она сыграла в нем главную роль.

Напомним, недавно alyona alyona рассекретила, о какой свадьбе мечтает со своим бойфрендом. Артистка не хочет устраивать застолье.

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