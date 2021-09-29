Зірка серіалу "Дівчата" Ліна Данем потайки вийшла заміж

Це її перший шлюб.

Зірка серіалу "Дівчата", письменниця та режисерка Ліна Данем днями вийшла за заміж за британського музиканта Луїса Фелбера.

35-річна акторка та 32-річний артист зіграли весілля 25 вересня в одному з лондонських клубів. Закохані вирішили не влаштовувати гучну вечірку, а запросили лише найближчих друзів. До речі, серед гостей була й Тейлор Свіфт – подруга нареченої, пише Vogue

Молодята обмінялися обітницями, які самі ж і написали. Закохані тричі виконували весільний танець, пили вино з однієї чаші. В кінці весільної церемонії парочка за традицією розбила келиха.

Весілля Ліни Данем / instagram.com/lenadunham

Як для Ліни, так і для Луїса – це перший шлюб.

Зазначимо, Ліна Данем американська акторка та режисерка. Найбільшої популярності зірці приніс серіал "Дівчата", сценарій якого зірка написала 2011 року. Пізніше вона зіграла в ньому головну роль.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona розсекретила, про яке весілля мріє зі своїм бойфрендом. Артистка не хоче влаштовувати застілля.

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