Будут ли повышать пенсии в 2024 году

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, Минсоцполитики планирует индексацию пенсий в следующем году, однако неизвестно, состоится ли она.

Как отметила министр, согласно законодательству, проводить индексацию пенсий во время войны необязательно: "Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить. В этом году мы его сделали. В следующем году попробуем также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет".

Что изменилось за прошлый год в пенсиях

По состоянию на начало июля 2023 средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн. С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%.

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. В июле были пересмотрены пенсии для ученых и госслужащих.

Размер надбавок изменялся в соответствии с повышением прожиточного минимума, а также стажем, возрастом пенсионера и другими факторами.

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