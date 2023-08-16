Чи будуть підвищувати пенсії 2024 року

Як розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, Мінсоцполітики планує індексацію пенсій наступного року, проте невідомо, чи вона відбудеться.

Як зазначила міністерка, згідно із законодавством, проводити індексацію пенсій під час війни необов'язково: "Це вимога, яка визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити. Цього року ми її зробили. Наступного року спробуємо також, але складно сказати, що чекатиме на нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки плануємо, а життя покаже".

Що змінилося за минулий рік у пенсіях

Станом на початок липня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн. Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%.

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. У липні були переглянуті пенсії для науковців і держслужбовців.

Розмір надбавок змінювався відповідно до підвищення прожиткового мінімуму, а також стажу, віку пенсіонера та інших чинників.

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