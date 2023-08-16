Навіщо Латвія терміново мобілізує прикордонників і до чого тут Лукашенко

Латвія звинувачує білоруську владу у причетності до заохочення людей до перетину кордону.

Міністр оборони Латвії наказав армії допомогти в охороні кордону з Білоруссю на тлі того, що було названо “гібридними загрозами”, з якими зіткнулася країна, і, як повідомлялося, 96 спроб перетнути кордон за 24 години.

Про це пише Al Jazeera.

Офіцери латвійської прикордонної служби були відкликані з відпусток, щоб допомогти в патрулюванні, повідомили 16 серпня офіційні особи.

Латвія має “інформацію про можливе зростання гібридних загроз”, йдеться в заяві Прикордонної служби, зазначаючи, що білоруська влада все частіше бере участь в організації потоку людей, багато з яких є шукачами притулку і біженцями, через латвійські кордони.

У зв'язку з погрозами Прикордонна служба ввела заборону на перетин кордону у святкові дні. Крім того, прикордонна служба звернулася за підтримкою до Збройних сил і поліції Латвії. Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце наказала армії розгорнути додаткові сили на кордоні, згідно з повідомленнями.

Латвія, яка межує з Білоруссю, близьким союзником Росії, на відстані близько 172 км, звинувачує сусіда і його правителя, самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, у навмисному притягненні до свого кордону людей з уражених кризою регіонів світу.

Члени Європейського Союзу Латвія, Литва і Польща висловлюють дедалі більше занепокоєння щодо “нелегального” перетину кордону після того, як минулого місяця на запрошення президента Лукашенка до Білорусі прибули сотні загартованих у боях російських найманців з ПВК “Вагнер”.

Лукашенко кілька разів заявляв, що він стримує бойовиків “Вагнера”, які хочуть напасти на Польщу.

Польща, яка також повідомила про збільшення кількості переважно вихідців з Близького Сходу та Африки, які намагаються перетнути кордон в останні місяці, планує перекинути до 10 000 додаткових військовослужбовців до кордону з Білоруссю для підтримки своїх прикордонників, заявив минулого тижня міністр оборони Маріуш Блащак.

У 2021 році Латвія, Польща і Литва зіткнулися з прикордонною кризою, коли тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Африки, намагалися потрапити до Польщі з Білорусі, але були відтіснені назад.

Читайте також: