У ЦНС пояснили, навіщо "вагнерівці" імітували прибуття до кордону з Польщею

Бойовики терористичного угруповання "Вагнер" імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі, щоб розтягнути польські війська вздовж кордону.

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні вказується, що росіяни продовжують проводити біля кордону з Польщею психологічні операції з метою нагнітати ситуацію.

"Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська. Про це повідомляє місцеве підпілля. Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони Польщі планує додатково збільшити кількість своїх військових на кордоні з Білоруссю, аби запобігти нападу на країну.

Крім того, ми раніше інформували, що польські прикордонники просять у Міністерства оборони надати їм більше військових на кордон через провокації Білорусі.

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