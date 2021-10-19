Кредиты "5-7-9%": объем займов превысил 66 млрд грн

Деньги тратят на инвестиции.

Менее чем за год действия государственной программы кредитов под "5-7-9%" выдали более 66 млрд гривен.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Только за прошедшую неделю в рамках программы банки выдали 605 000 000 гривен кредитов. Деньги получают представители микро, малого и среднего бизнеса. Они тратят их на инвестиционные цели.

Напомним, в рамках программы "Доступная ипотека» было выдано 838 кредитов на сумму 714 млн грн. На первичном рынке — 23,3%, на вторичном — 76,7% сделок. По данным Министерства финансов Украины, в целом в уполномоченные банки поступило 1216 заявок на участие в программе на общую сумму 1054,54 млрд гривен.

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