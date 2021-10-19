Кредити "5-7-9%": обсяг позик перевищив 66 млрд грн

Гроші витрачають на інвестиції.

Менш ніж за рік дії державної програми кредитів під "5-7-9%" видали понад 66 млрд гривень.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Лише за минулий тиждень у межах програми банки видали 605 мільйонів гривень кредитів. Гроші отримують представники мікро, малого та середнього бізнесу. Вони витрачають їх на інвестиційні цілі.

Нагадаємо, у межах програми "Доступна іпотека" було видано 838 кредитів на суму 714,1 млн грн. На первинному ринку - 23,3%, на вторинному – 76,7% угод. За даними Міністерства фінансів України, загалом до уповноважених банків надійшло 1216 заявок на участь у програмі на загальну суму 1054,54 млрд гривень.

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