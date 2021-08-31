Курс доллара и евро на 1 сентября

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро — 31,8 грн.
В среду, 1 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 1 сентября:
- Доллар США — 26,89 грн (плюс 3 коп.).
- Евро — 31,83 грн (плюс 14 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 31 августа:
- Доллар США — 26,80/26,99 грн.
- Евро — 31,50/31,88 грн.
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