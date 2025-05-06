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Курс валют на 7 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 7 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 41,45 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,45 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,96 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,98 (-5 коп.)
Раньше мы писали, что на валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования — бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине.