Курс валют НБУ на 8 августа: евро подорожал

На 8 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36.57 грн/долл.

Курс евро установлен на уровне 37,42 грн/евро. Он вырос на 21 копейку.

Курсы валют НБУ на 8 августа:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 37,42

1 польский злотый — 7,95

10 российских рублей — 6,00

Ранее стало известно, что в Украине в ближайшее время будет продавать валюту в обменниках по новым правилам.

В частности, продавать доллары смогут по фиксированному курсу (по крайней мере, во время военного положения), проверки усилят, за второе нарушение будут забирать лицензии, а за каждый обменник придется платить фиксированный взнос в бюджет (его размер может составлять от 3 000 до 7 000 грн).

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – от 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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