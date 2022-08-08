Курс валют НБУ на 8 серпня: євро здорожчав

На 8 серпня Національный банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36.57 грн/дол.

Курс євро встановлений на рівні 37,42 грн/євро. Він виріс на 21 копійку.

Курси валют НБУ на 8 серпня:

1 долар США — 36,57

1 євро — 37,42

1 польський злотий — 7,95

10 російських рублів — 6,00

Раніше стало відомо, що в Україні найближчим часом продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами.

Зокрема, продавати долари зможуть за фіксованим курсом (принаймні на час воєнного стану), перевірки посилять, за друге порушення забиратимуть ліцензії, а за кожен обмінник доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету (його розмір може становити від 3 000 до 7 000 грн).

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають в НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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