Эксперты говорят, цены продолжат расти.

Стоимость аренды жилья в Украине выросла на 10-15%.

Также читайте Аренда жилья: что будет с ценами осенью и как на них могут повлиять новые коммунальные тарифы и локдаун

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 4 августа.

Отмечается, что больше всего подорожали малогабаритные квартиры, расположенные недалеко от метро. Максимальное повышение ощутили жители — Харькова, Одессы, Львова, Днепра и Киева.

Эксперты говорят, цены продолжат расти. В общем прогнозируют подорожание на 30%.

Ранее сообщалось, что кроме того, осенью в Украине ожидается существенное подорожание коммунальных платежей. Стоимость отопления и горячей воды может вырасти на 40-70%, а стоимость электроэнергии — вдвое. То есть арендаторам квартир придется платить где-то на 500-700 грн больше.

Напомним, также эксперты говорят и о повышении цен на покупку жилья. Так, Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины прогнозирует, что до конца 2021 года стоимость квартир может увеличиться еще на 5-7% на первичном и на 3-5% на вторичном рынках жилья. Поэтому по итогам 2021 года стоимость квартир на "первичке" может вырасти до 25%, а на вторичном рынке — до 12%.

В Украине подорожало съемное жилье — Экономические новости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку