В Украине подорожало съемное жилье

Эксперты говорят, цены продолжат расти.
Стоимость аренды жилья в Украине выросла на 10-15%.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 4 августа.
Отмечается, что больше всего подорожали малогабаритные квартиры, расположенные недалеко от метро. Максимальное повышение ощутили жители — Харькова, Одессы, Львова, Днепра и Киева.
Эксперты говорят, цены продолжат расти. В общем прогнозируют подорожание на 30%.
Ранее сообщалось, что кроме того, осенью в Украине ожидается существенное подорожание коммунальных платежей. Стоимость отопления и горячей воды может вырасти на 40-70%, а стоимость электроэнергии — вдвое. То есть арендаторам квартир придется платить где-то на 500-700 грн больше.
Напомним, также эксперты говорят и о повышении цен на покупку жилья. Так, Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины прогнозирует, что до конца 2021 года стоимость квартир может увеличиться еще на 5-7% на первичном и на 3-5% на вторичном рынках жилья. Поэтому по итогам 2021 года стоимость квартир на "первичке" может вырасти до 25%, а на вторичном рынке — до 12%.