Народные приметы, обряды и обычаи 8 августа

У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях.

8 августа верующие и церковь почтили память священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иерев Никомидийских, преподобного Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах, преподобномученицы Параскевы.

8 августа: церковный праздник

Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ, иереи Никомидийские, в числе немногих оставшихся в живых после того, как по приказу императора Максимиана в Никомидийской церкви были сожжены 20000 христиан. Они прятались в отдаленных местах и не переставали учить язычников христианской веры.

Позже их схватили. Всем трем было предложено отречься от Христа и принести жертву идолам. Но они решительно отказались, исповедовали свою веру и готовность с радостью умереть за Него.

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Язычники стали угрожать святым иереям муками и смертью. Внезапно начался сильное землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Об этом было сообщено императору. Разгневанный Максимиан отдал святых мучеников на пытки и вынес им смертный приговор. Мужественно претерпев все муки, святые иереи — мученики Ермолай, Емип и Ермократ были обезглавлены.

8 августа: украинские народные приметы

Если в августе много паутины — на долговременную и пригожую осень.

Если мухи в доме вяло сидят на стенах и не летают — признак приближения непогоды.

Дикие гуси не спеша летят на юг, делают остановки — осень порадует длинным теплом.

Облачного дня ласточки летают высоко в небе — этих суток будет гроза.

8 августа: народные традиции

У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде.

8 августа: что категорически запрещено делать

Одалживать кому рабочие инструменты;

Есть яблоки;

Шить.

8 августа: что стоит сделать

Ранее в этот день знахари отправлялись собирать целебные травы, поскольку, согласно приметам, считается, что именно сейчас, после утренней росы, они будут особенно полезными.

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