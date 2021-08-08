8 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день начинали раннюю уборку яблок, но есть их еще нельзя было, поскольку принято ожидать Яблочного Спаса.

Какой сегодня день

Всемирный день кошек

Это неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается во всем мире 8 августа. В День кошки люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги и демонстрируют им свое почтение и любовь. Целью праздника является не только чествование пушистых домоседов, но и привлечение внимания к проблеме бездомных кошек и котов.

Инициатором праздника стал в 2002 году Международный фонд Animal Welfare. В некоторых странах этот праздник отмечается в другие дни, например в США Днем кошки является 29 октября, а в Японии — 22 февраля. Каждые три года во второе воскресенье мая в Бельгии, в городе Ипр, проводится кошачий парад.

В Италии 17 ноября отмечается День черного кота. В средние века черные коты истреблялись инквизицией, поскольку их считали помощниками дьявола. Сейчас итальянцы пытаются загладить вину перед ними и напомнить всем, что кошки друзья людей и ни в чем не виноваты.

Фото: UAnimals

Международный день альпинизма или День альпиниста

8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста. Появлением этого праздника обусловлено ​​достижением двух швейцарцев — врача Мишеля-Габриэля Паккард (1757-1827) и горного проводника Жака Бальма (1762-1834). 8 августа 1786 года они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 810 метров над уровнем моря.

Интерес к покорению именно этой вершины был большой в середине 18 века. Ежегодно альпинисты сотнями приезжали в долину Шамони, где расположен пик, чтобы попытаться добраться до "высотного полюса Европы", как его иногда называют. В восхождении скалолазов обычно сопровождали жители Шамони — крестьяне, которые, видя интерес к их родным местам, переквалифицировались в горных гидов. Однако все попытки заканчивались неудачами.

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День войск связи

Сегодня, 8 августа, свой профессиональный праздник отмечают украинские военные связисты.

День войск связи установлен Указом Президента от 1 февраля 2000 года. Именно в этот день 8 августа в 1920 году, в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.

День ангела 8 августа

День ангела (именины) сегодня, 8 августа, празднуют: Игнатий, Параска, Сергей, Федор.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

Православная церковь 8 августа почитает память святого Ермолая.

Согласно библии, в IV веке в результате гонений, организованных против христиан императором Максимилианом, в Никомидийской церкви во время поджога погибли 20 000 верующих, однако Ермолай смог спастись. После этого он долго скрывался на территории империи и продолжал обучать вере во Христа.

Впоследствии Ермолай, а также его ученики Ермократ и Ермипп все же были разоблачены и арестованы. Им предложили отречься от веры во Христа, но они отказались сделать это. Тогда им начали угрожать муками, но в тот же миг произошло сильное землетрясение, в результате которого идолы упали с постаментов и разбились. Император Максимилиан, узнав об этом, вынес смертный приговор мученикам.

Одна часть мощей святого Ермолая находится в церкви св. Симеона в Венеции, другая — в кафедральном соборе Беневенто.

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Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Сегодня крестьяне пытались закончить полевые работы. 8 августа начинали раннюю уборку яблок, но есть их еще нельзя было, поскольку принято ожидать Яблочного Спаса. Кроме того, до 8 августа созревала ранний картофель. В народе говорили: "Ермолай — хлеб убирай» — и пытались убрать хлеб с поля как можно раньше.

Знахари шли собирать целебные травы, потому что именно сейчас, после утренней росы, они будут особенно полезными.

Приметы:

Если сегодня кошка или кот трутся о ноги хозяйки и дают себя погладить — это сулит богатство и процветание.

В августе многие желудей появляется к хорошему и богатого урожая этого года.

Холодное утро 8 августа предвещает холодную зиму.

Стая ворон пролетел над домом — к большим бедам.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя брать иглу в руки.

Нельзя шить и вязать.

Нельзя выходить в поле всем женщинам.

Нельзя ссориться.

Что произошло в этот день

1786 — Мишель Паккар первым покорил высочайшую вершину Европы — Монблан.

1815 — Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены.

1899 — американец А. Маршалл запатентовал холодильник.

1949 — в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

1966 — в Китайской Народной Республике объявлено начало "культурной революции".

1974 — Президент США Ричард Никсон объявил, что уходит в отставку в связи с Уотергейтского скандалом.

1985 — начался вывод советских войск из Афганистана после девяти лет войны.

2000 — ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

2008 — под предлогом защиты российских граждан в Южной Осетии Россия напала на Грузию.

2012 — Президент Украины Виктор Янукович подписал антиукраинской Закон о языках Колесниченко-Кивалова.

2017 — компания Coca-Cola установила первый в истории трехмерный билборд.

Кто родился в этот день

1937 — Дастин Хоффман, американский киноактер украинского происхождения, обладатель двух «Оскаров».

1938 — Галина Щербина, украинская художница.

Дастин Хоффман / Getty Images

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