Церковный праздник 8 августа: день памяти святого Ермолая

8 августа начинали ранняя уборка яблок.
Православная церковь 8 августа чтит память святого Ермолая.
История праздника
Согласно библии, в IV веке в результате гонений, организованных против христиан императором Максимилианом, в Никомидийской церкви во время поджога погибли 20 000 верующих, однако Ермолай смог спастись. После этого он долго скрывался на территории империи и продолжал обучать вере во Христа.
Впоследствии Ермолай, а также его ученики Ермократ и Ермипп все же были разоблачены и арестованы. Им предложили отречься от веры во Христа, но они отказались сделать это. Тогда им начали угрожать муками, но в тот же миг произошло сильное землетрясение, в результате которого идолы упали с постаментов и разбились. Император Максимилиан, узнав об этом, вынес смертный приговор мученикам.
Одна часть мощей святого Ермолая находится в церкви св. Симеона в Венеции, другая — в кафедральном соборе Беневенто.
Народные приметы
Сегодня крестьяне пытались закончить полевые работы. 8 августа начиналась ранняя уборка яблок, но есть их еще нельзя было, поскольку принято ожидать Яблочного Спаса. Кроме того, до 8 августа созревал ранний картофель.
Знахари шли собирать целебные травы, потому что именно сейчас, после утренней росы, они будут особенно полезными.
В народе говорили: "Ермолай — хлеб убирай» — и пытались убрать хлеб с поля как можно раньше.
Если сегодня кошка или кот трутся о ноги хозяйки и дают себя погладить — это сулит богатство и процветание.
Что запрещено делать 8 августа
- Нельзя брать иглу в руки
- Нельзя шить и вязать
- Нельзя выходить в поле всем женщинам
- Нельзя ссориться
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