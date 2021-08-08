Церковный праздник 8 августа: день памяти святого Ермолая

8 августа начинали ранняя уборка яблок.

Православная церковь 8 августа чтит память святого Ермолая.

История праздника

Согласно библии, в IV веке в результате гонений, организованных против христиан императором Максимилианом, в Никомидийской церкви во время поджога погибли 20 000 верующих, однако Ермолай смог спастись. После этого он долго скрывался на территории империи и продолжал обучать вере во Христа.

Впоследствии Ермолай, а также его ученики Ермократ и Ермипп все же были разоблачены и арестованы. Им предложили отречься от веры во Христа, но они отказались сделать это. Тогда им начали угрожать муками, но в тот же миг произошло сильное землетрясение, в результате которого идолы упали с постаментов и разбились. Император Максимилиан, узнав об этом, вынес смертный приговор мученикам.

Одна часть мощей святого Ермолая находится в церкви св. Симеона в Венеции, другая — в кафедральном соборе Беневенто.

Народные приметы

Сегодня крестьяне пытались закончить полевые работы. 8 августа начиналась ранняя уборка яблок, но есть их еще нельзя было, поскольку принято ожидать Яблочного Спаса. Кроме того, до 8 августа созревал ранний картофель.

Знахари шли собирать целебные травы, потому что именно сейчас, после утренней росы, они будут особенно полезными.

В народе говорили: "Ермолай — хлеб убирай» — и пытались убрать хлеб с поля как можно раньше.

Если сегодня кошка или кот трутся о ноги хозяйки и дают себя погладить — это сулит богатство и процветание.

Что запрещено делать 8 августа

Нельзя брать иглу в руки

Нельзя шить и вязать

Нельзя выходить в поле всем женщинам

Нельзя ссориться

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