"Библейская катастрофа": еще три крупных пожара вспыхнули в Греции

"Библейская катастрофа": еще три крупных пожара вспыхнули в Греции

Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до двух человек.

Три крупных лесных пожара вспыхнули в Греции.

Об этом информирует Associated Press.

Один из пожаров начался на втором по величине острове страны Эвия пополам. Он оставил за собой след разрушения, который один чиновник назвал "библейской катастрофой". Пожар заставил оперативно эвакуировать около 1400 человек из приморской деревни и островных пляжей, после того, как приближающееся пламя отрезало другие пути к спасению.

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Два других пожара вспыхнули на юге греческого полуострова Пелопоннес: один около Олимпии и другой в районе полуострова Мани. К северу от Афин пожар распространился на гору Парнита в национальном парке, но здесь успешные усилия по локализации пожара.

Напомним, что число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до двух человек.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал обеспечение помощи всем пострадавшим от лесных пожаров своим первым политическим приоритетом, пообещав восстановить сожженные районы.

Самые сильные пожары разгорелись на севере Афин, всего в стране зафиксировали 154 очага возгорания. Власти считают пожары последствиями изменения климата.

Как сообщалось, в Грецию в пятницу, 6 августа, для помощи в борьбе с лесными пожарами прибыл сводный отряд украинских спасателей.

Лесные пожары охватывают Грецию каждое лето, однако сейчас в стране наблюдается сильнейший за последние несколько лет огонь.

Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес близ города Патры. Местные власти эвакуировали четыре села вблизи, а также перекрыла почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.

Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой в Греции не было почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает 45 градусов по Цельсию.

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