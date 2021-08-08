В США ускорились темпы заражения коронавирусом: что произошло

В стране полностью вакцинированы половина жителей.
Медицинские чиновники в США заявили, что за 8 августа в стране выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что, по их мнению, вызвано высокой степенью передачи штамма "Дельта" коронавируса и низкими показателями вакцинации на юге страны.
Об этом информирует Associated Press.
Власти из системы здравоохранения Соединенных Штатов Америки предупредили, что рост числа случаев заболевания и летальных исходов продолжит расти, если темпы вакцинации не будут увеличены.
Сейчас в стране полностью вакцинированы 50% жителей, более 70% взрослых получили, по крайней мере, одну из доз вакцины, говорится в сообщении.
Ранее глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски не исключает, что при нынешней ситуации с вакцинацией "может быть до нескольких сотен тысяч случаев заболевания в день, аналогично всплеску распространения инфекции в начале января". Об этом сообщило CNN.
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