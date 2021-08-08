Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают нам понять нашу судьбу.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 августа 2021 рассказывает, что Тельцам стоит раскрыть свое сердце, а Близнецам не стоит ссориться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка мечей"
Будет трудно. В отношениях возможно появление третьего. На работе лучше отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Раскройте ваше сердце. В любовных перипетиях прислушивайтесь к интуиции. На работе доверяйте внутреннему голосу.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка жезлов"
Вы сами создаете себе проблемы. В отношениях не стоит ссориться. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Впереди — новые возможности. В отношениях начните вместе какой-то проект. А на работе попробуйте что-то новое.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Паж кубков"
Подробнее людям. В отношениях прислушайтесь к совету мудрого человека. А на работе стоит записывать креативные идеи.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Иерофант"
Хороший день для заключения договоров. В любви время выйти на более высокий уровень. Также вы с легкостью преодолеете карьерные вызовы.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви может быть больно. На работе получите новые предложения.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Не будьте слишком скупы. В отношениях проверьте партнера на жадность. А на работе ищите более выгодный для себя вариант.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Мир"
Ищите умиротворения и покоя. В любви раскройте свой потенциал. А на работе ищите единомышленников.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева мечей"
Ум — ваше оружие. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе начните новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях время взять паузу, а на работе нужно отдохнуть.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Сила"
Время продемонстрировать внутреннюю силу. В любви проявите характер. А на работе — профессионализм.