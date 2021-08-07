Апокалиптический огонь поглотил остров в Греции: потрясающее видео очевидца

Во время эвакуации из охваченного лесными пожарами острова Эвбея пассажир парома снял жуткие кадры огненной стихии.

В Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые добрались до северной окраины Афин. Из-за угрозы для жизни жителей власти проводят эвакуацию с острова Эвбея, расположенного неподалеку.

Один из пассажиров парома, которым осуществляют эвакуацию, опубликовал в сети видео, на котором люди, которые спасаются от апокалиптического огня, наблюдают за тем, как горит место, которое было их домом.

Эти кадры демонстрируют масштаб катастрофы, с которой сталкивается Греция.

"Мы в безопасности на пароме, боль огромная для нашей страны. Куда ни глянь, видишь только огонь, который может сжечь", — подписал мужчина опубликованные кадры горящего острова.

Напомним, в Греции в результате масштабных лесных пожаров погибли уже два человека, в том числе 38-летний пожарный-доброволец.

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