Астрологический прогноз на 8 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: наступают дни Гекаты, а это самое сложное в лунном месяце время. День торжества темных сил, когда человек – слабый и беззащитный – легко может попасть под влияние злых людей. Избежать этого просто: главное, не общаться с негативно настроенными людьми и избегать незнакомцев. От реализации серьезных проектов лучше отказаться, они обречены на неудачу.

Символ дня: гидра, спрут.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 2

Цвет дня: алый.

Камни дня: черный жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: депрессия, начавшаяся в этот день, к счастью, продлится недолго. Могут также напомнить о себе хронические заболевания, лечить которые нужно в соответствии с рекомендациями врача.

Слова дня: повышенная осторожность.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: ссора с любимым человеком может привести к затяжному конфликту, поэтому общение с ним лучше свести к минимуму.

Мистика дня: от любых магических практик, включая гадания, сегодня лучше отказаться – предсказания могут быть чересчур неприятными.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми.

Какие люди рождаются в этот день: на характер появляющихся на свет людей накладывают отпечаток темные энергии лунного дня: они растут сложными детьми, которые доставляют массу неприятностей окружающим их людям – родителям и учителям. Во взрослом возрасте они зависят от своих эмоций, а их поведение напрямую зависит от душевного состояния, что часто делает их жертвами аферистов и мошенников. Как правило, нуждаются в присутствии рядом спокойных и уравновешенных людей, которые будут сдерживать их непродуктивные порывы.

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