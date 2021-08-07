Зеркальная дата 08.08: что стоит сделать и чего следует избегать

В зеркальные даты стоит загадывать желание.
8 августа, кроме новолуния, землян ожидает еще одно энергетическое сильное событие — зеркальная дата, во время которой стоит загадывать желание. Эту дату называют палиндромом.
Для исполнения желания нужно их просто конкретизировать, уверены специалисты. Астрологи верят, что такие даты имеют особую силу, и предлагают различные ритуалы. Например, загадывать желания, визуализировать их и представлять свои чувства, если бы они сбылись. Более других энергию обновления и изменения почувствуют на себе Водолеи, Близнецы и Весы. Именно к знакам Воздуха придет вдохновение, новая информация и подсказки от Вселенной.
Считается, что зеркальные цифровые ряды являются генераторами энергии. В такие дни толковые люди делают всевозможные попытки для поворота судьбы в сторону удачи и блага. Можно вспоминать желание: лучше сделать это 8 августа в 08: 0 Также уместно посещать энергетически сильные места. Похожие дать очень популярны для заключения браков. Многим молодоженам нравятся такие красивые числа.
Зеркальная дата 08.08: что не стоит делать
- совершать необдуманные покупки;
- вспоминать неудачи и несчастные моменты жизни;
- бездействовать;
- лениться;
- конфликтовать;
- грустить и унывать;
- делать или желать зло людям.
Зеркальная дата 08.08: что стоит сделать
- простить обидчиков;
- отпустить негативные мысли;
- постараться очиститься от них;
- настроиться на светлые мысли;
- проанализировать свои отношения;
- избавиться от тех, кто лишает вас покоя;
- завершить тяжелые отношения.
Нумерологи уверены, что правильно прожив этот день, вам удастся привлечь удачу. Поэтому советуем вам отнестись к своим мыслям и поступкам в этот день со всей серьезностью.
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