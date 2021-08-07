Нелегалы из Беларуси "атакуют" еще одну страну ЕС

Власти Латвии усиливает границу с Беларусью армейскими подразделениями.

Утром в субботу, 7 августа, на границе с Беларусью латвийские пограничники задержали 38 нелегальных мигрантов из третьих стран.

Как сообщает латвийское издание Delfi, нелегалы пытались незаконно пересечь государственную границу, их задержали и поместили в специальные миграционные центры.

В официальном сообщении не уточнили, граждане каких именно стран пытались попасть в Латвию и какие маршруты они для этого использовали. В то же время латвийские пограничники напомнили, что накануне на границе с Беларусью уже задерживали 5 нелегальных мигрантов.

Такая активность побудила власти Латвии усилить охрану границы армейскими подразделениями.

"Оценив ситуацию в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Литве планируют предлагать 300 евро мигрантам, чтобы те навсегда покинули их страну.

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