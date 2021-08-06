Таропрогноз на 9-15 августа: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают овладеть наше будущее.

Карты Таро открывают нам мир удивительных знаков и подсказок судьбы. Они могут вдохновить нас на новые свершения и подбодрить в сложных ситуациях. Карты Таро могут стать своеобразным путеводителем, если вам нужна поддержка вселенной. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 9-15 августа — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Четверка мечей"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о важности отдыха, временном пристанище, ожидании, перемирии, внутренних страхах, призракам прошлых чувств.

Она рассказывает, что нужно найти моменты для уединения и покоя, найти свое место в этом мире, спокойствие, взгляд на ситуацию с другой стороны, восстановление сил, критическая оценка своих целей, отказ от борьбы.

Эта карта подсказывает, что сейчас многие не позволяет вам двигаться дальше. Вы чувствуете себя в тупике со своими страхами и неуверенностью, вызванной неудачами, болью, разочарованием. Нужно трезво обдумать свои страхи и они исчезнут.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта сообщает о желании двигаться вперед, действии, новостях, возможностях. Речь идет о выборе приоритетов, разъяснения своих намерений, стремительные действия, получение важного сообщения, быстрое развитие, изменение решений, неопределенность ситуации и понимания ее сути.

"Восьмерка жезлов" символизирует незаконченное движение. Эта карта подсказывает обратить внимание на интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенное событие.

Пришло время определить, что вы хотите делать дальше. Также следует понять правильные ваши действия в тот или иной момент. Сейчас необходимы быстрые и решительные действия. Добиться желаемого можно только ими.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта, которая относится к так называемым карт двора, свидетельствует о новом взгляде на ситуацию, энтузиазме и шансе. Она подсказывает о желании двигаться в новом направлении, творческий энтузиазм, честных людей и проверку своих сил.

Также читайте Таропрогноз на август: что карты нам предвещают

"Паж жезлов" говорит, что стоит начать новое дело, исследовать все возможности, которые открываются перед вами и получить вдохновение от перспектив, которые открываются перед вами. Возможно, вас отвлекают от ситуации или страстная надежда получить желаемое.

Сейчас нужно проявить волю и протянуть руку, чтобы получить желаемое. Следует быть самоуверен и знать, на чем сконцентрироваться, чтобы добиться успеха.

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