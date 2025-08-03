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В Украине резко выросли цены на свинину: сколько стоит килограмм
В Украине в последний месяц растут цены на мясо, а наиболее заметное подорожание демонстрирует свинина.
В Украине существенно выросли цены на свинину. В последние месяцы стоимость килограмма не опускалась ниже 250 грн/кг — тогда как в течение января-августа 2024 супермаркеты продавали ее дешевле 200 грн/кг.
Одной из основных причин такого удорожания в экспертной среде называют повышение цен на закупку промышленной свинины.
«Рост цен как заготовительных, так и розничных отражает как общее уменьшение предложения свинины, так и сезонные ее колебания. Производители отмечают, что из-за более длинного набора убойной кондиции при жарких погодных условиях вынуждены либо уменьшать партии, либо переносить их реализацию», — сообщают аналитики ассоциации «Свиноводы Украины».
Напомним, стоимость продовольствия в Украине стремительно приближается к уровню стран Евросоюза. Во многих категориях украинские цены уже превышают показатели Румынии, Словакии или Турции.