ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
790
Время на прочтение
1 мин

В Украине резко выросли цены на свинину: сколько стоит килограмм

В Украине в последний месяц растут цены на мясо, а наиболее заметное подорожание демонстрирует свинина.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мясо подорожало

Мясо подорожало / © Pixabay

В Украине существенно выросли цены на свинину. В последние месяцы стоимость килограмма не опускалась ниже 250 грн/кг — тогда как в течение января-августа 2024 супермаркеты продавали ее дешевле 200 грн/кг.

Одной из основных причин такого удорожания в экспертной среде называют повышение цен на закупку промышленной свинины.

«Рост цен как заготовительных, так и розничных отражает как общее уменьшение предложения свинины, так и сезонные ее колебания. Производители отмечают, что из-за более длинного набора убойной кондиции при жарких погодных условиях вынуждены либо уменьшать партии, либо переносить их реализацию», — сообщают аналитики ассоциации «Свиноводы Украины».

Напомним, стоимость продовольствия в Украине стремительно приближается к уровню стран Евросоюза. Во многих категориях украинские цены уже превышают показатели Румынии, Словакии или Турции.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie